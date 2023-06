Stephans bekendste werk in Apeldoorn werd gesloopt, nu mag hij langs het Kanaal een nieuwe handtekening zetten

Het is een hele uitdaging. Hoe schilder je een kunstwerk, wanneer dit net boven de waterspiegel komt te staan? ,,Het is wel door mijn hoofd gegaan om met de zwembroek aan in het water te gaan staan’’, zegt Stephan Peters. Zijn werk is vanaf september op de betonnen kade van Kanaal Zuid in Apeldoorn te zien. Waar vroeger de boten tegen de wal lagen, is dan kleurrijk werk te zien.