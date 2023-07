Stevige buien met een enkele keer onweer in Apeldoorn vandaag

Directeur Jeugdzorg Olaf Prinsen (39) wordt nieuwe burgemees­ter van Heerde

Apeldoorner Olaf Prinsen (39) wordt de nieuwe burgemeester van Heerde. Prinsen was vijf jaar wethouder in Apeldoorn en is op dit moment directeur van Jeugdzorg Nederland. Hij volgt Jan Willem Wiggers op, die bijna drie jaar de scepter zwaaide in Heerde.