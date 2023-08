indebuurt.nl Silent Disco, Muziekzo­mer en concerten bij Paleis Het Loo: 7 x weekend­tips in Apeldoorn

Dit weekend kun je in Apeldoorn een heleboel doen. Van concerten bij Paleis Het Loo tot een Silent Disco. Je kunt ook weer sterrenkijken en zelfs bij een kofferbakverkoop gaan kijken. Kortom, er is genoeg te beleven in en rondom Apeldoorn!