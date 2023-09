Update Auto raakt vangrail op A50 bij Vaassen en veroor­zaakt kleine kettingbot­sing

Op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle is een flinke file ontstaan nadat drie auto's op elkaar zijn gebotst. Op het hoogtepunt bedroeg de vertraging zo’n 90 minuten. Het verkeer stond stil vanaf de afrit Loenen tot aan Vaassen over een lengte van ruim tien kilometer. Inmiddels is de weg weer vrij en de file opgelost.