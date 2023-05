Strijd tegen drugshandel in Apeldoorn: burgemeester zit vaak goed, maar was ook een keer te ferm

Twee jaar leeft Paul uit Apeldoorn als een kluizenaar: nu wacht een avontuur met zijn Eend in Frankrijk

Het leven lacht hem dusdanig toe dat hij plannen durft te maken én gaat uitvoeren. Paul Hofstra (52) uit Apeldoorn vertrekt woensdag om een maand lang in een Eend door Frankrijk te reizen. En dat terwijl hij twee jaar geleden nog om de dag nierdialyse nodig had. ,,Ik was mijn leven kwijt’’, zegt Hofstra, die zich gerust een medisch wonder mag noemen.