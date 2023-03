Swim to Fight Cancer Stedendriehoek 2023 nog niet zeker door tekort aan vrijwilligers

Om het evenement met voldoende mankracht en expertise te kunnen organiseren, is het kernteam op zoek naar uitbreiding. Daarom houdt de organisatie woensdag 29 maart om 19.30 uur een inspiratiesessie in zaal Bali van Hotel Thermen Bussloo. Dan vertelt onder meer Ingrid de Croon, projectleider Swim to Fight cancer Stedendriehoek, over het ontstaan van dit evenement. Vrijwilliger Joyce Langelaar vertelt over hoe het is om vrijwilliger te zijn voor het evenement. De Croon: ,,Als wij ons team kunnen aanvullen met drie extra kernteamleden kan het evenement 10 september gegarandeerd plaatsvinden.’’