Takken vliegen van de bomen op attracties; pretpark Julianatoren sluit de deuren

Topsport in de keuken van de Barnabas­kerk in Apeldoorn: ‘Altijd een verrassing welk vlees je aantreft’

De keuken van de Britse topkok Gordon Ramsey is er welhaast niets bij. Nee, in de kleine keuken van de Barnabaskerk in Apeldoorn, dáár wordt op deze dinsdagochtend pas topsport bedreven. Volop creativiteit is gevraagd, want welk gerecht maak je van kip, varkensvlees, rundvlees en dan ook nog eens gecombineerd met een vegetarische vleesvervanger?