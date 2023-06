Talita (43) uit Twello schittert in The Bodyguard: ‘Echt last minute, ik maakte geen repetitie mee’

Ze heeft een halfuurtje en dan móét ze de deur uit, richting Utrecht. Naar het Beatrix Theater, waar ze vanavond de hoofdrol speelt in de musical The Bodyguard. Talita Angwarmasse (43) is een drukbezet persoon. Naast dat ze op het podium in Utrecht staat, geeft ze ook theaterlessen op een buitenschoolse opvang, spreekt ze stemmen in en is ze performance- en ademcoach.