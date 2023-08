‘Teuge Remembers’ moet mensen laten nadenken over vrede en gedrag: ‘Beetje meer verdraagzaamheid’

De evenementenlocatie E-Deck op vliegveld Teuge verandert vrijdag en zaterdag in een theater waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. ‘Teuge Remembers’ verhaalt over vrede, vrijheid en verbondenheid. Maar ook kennis en gedragsverandering. Want wie weet nog dat op 2 september 1945 de prinsessen van Oranje terugkeerden vanuit Canada naar Nederland en landden op Teuge? ,,Een beetje meer verdraagzaamheid kan geen kwaad.”

Chris Wolters bedacht het concept en voerde het in 2021 voor het eerst uit. Een theatervoorstelling, maar dan met zoveel meer ingrediënten dan alleen een toneel. Live muziek, theater, film- en ander beeldmateriaal, op allerlei gebieden worden de toeschouwers vermaakt en geïnformeerd.

In 2021 mochten er door de coronapandemie maar vijftig mensen per voorstelling kijken, nu gaat Wolters van een veel groter publiek uit.

Wat kunnen de mensen eigenlijk verwachten?

Wolters: ,,Het wordt een reis door de tijd. We beginnen in 1914 en gaan door tot 1945, de periode dat de wereld vol van oorlogen was. Met film, beelden, live muziek, toneel en presentaties nemen we de mensen mee. Alles met het thema vrede, vrijheid en verbondenheid in het achterhoofd. Of meer als aanleiding.”



Want wat is de rol van Teuge en het vliegveld in het bijzonder?

,,Op 2 augustus 1945 landden op vliegveld Teuge twee vliegtuigen van de Britse Royal Air Force (RAF). In het ene toestel prinses Juliana met haar dochter Margriet, in het andere haar dochters Beatrix en Irene. En dat gebeurde alleen als Nederland weer veilig was. Het tekende het einde van de oorlog en daarmee de vrede. Het is symbolisch voor vrede, maar ook verbondenheid. Want dan zijn we op de weg terug, wisten de mensen.”



Volledig scherm Prins Bernhard haalt prinses Juliana en kinderen af op vliegveld Teuge. Voor het eerst zet Juliana voet op Nederlandse bodem na de bevrijding. Vlnr: de prinsessen Margriet , Beatrix en Irene. © Benelux Press

Dit is de tweede keer, na de première in 2021, dat jullie dit organiseren.

,,Destijds was het in opdracht van de gemeente Voorst en de stichting 75 jaar Bevrijding Nederland. Daar kregen we toen budget voor en daar zijn we heel zuinig mee omgegaan. Daarom kunnen we deze voorstelling ook gratis aanbieden. Er is nu ruimte voor meer dan 200 mensen.”



Waarom is dit zo belangrijk om te zien?

,,De woorden vrede, vrijheid en verbondenheid worden vaak te gemakkelijk gebruikt en uitgesproken, maar de werkelijkheid is dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Je ziet het nu in Europa, waar de oorlog in Oekraïne voor zoveel ellende zorgt. Het gaat om bewustzijn, bij iedereen. Jong en oud. Het is soms schokkend hoe weinig mensen nog weten van de geschiedenis in de regio. Dat de prinsessen terugkeerden op vliegveld Teuge, maar ook de tragedie van het Apeldoornsche Bosch bijvoorbeeld, waar in 1943 meer dan 1300 mensen weggevoerd werden naar Auschwitz. En niet meer terugkeerden. We moeten die verhalen blijven vertellen. Maar ook hoe we ons gedragen naar elkaar toe. Een beetje meer verdraagzaamheid kan geen kwaad. Daar wordt de wereld alleen maar beter van.”



En hoe krijg je de jeugd dan geïnteresseerd?

,,Dat is altijd een uitdaging, maar door de oorlog in Oekraïne hebben veel jongeren nu wel een idee van de ellende die oorlog met zich meebrengt. Door de verhalen van onze eigen regio te vertellen, komt dat nog dichterbij. We zijn erg benieuwd wat de jeugd van onze voorstelling vindt. Daarom vragen we ze een vragenformulier in te vullen over wat ze graag zouden zien bij deze voorstelling. Wat ze anders zouden doen. Daar gaan wij dan mee aan de slag voor de volgende editie.”



En dat is volgend jaar, want dit moet wel een jaarlijkse traditie worden?

,,Jazeker, vorig jaar kwamen we er op het creatieve vlak niet helemaal uit, maar nu staat er echt een geweldige productie. Met een nieuwe, fantastische presentatrice Janne Goedings, die het verhaal vertelt. Ze wordt begeleid met muziek van Regiment Fanfare Grenadiers en Jagers uit Ermelo en vele film- en beeldfragmenten. Paul Tijhuis doet de regie, net als de eerste keer. En volgend jaar zijn we er weer, nog groter en ook kijken we al vooruit naar 2025, 80 jaar na de bevrijding.”



Teuge Remembers is gratis toegankelijk, wel wordt gewaardeerd als er vooraf een mail wordt gestuurd met naam naar info@splt.nl. De voorstellingen zijn vrijdag 1 september 15.00 uur en zaterdag 2 september om 11.00 en 14.00 uur op Vliegveld Teuge.

