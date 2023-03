Topper voor Rood Wit’58 en eerste van vier kansen op titel voor Achilles

Theater­voor­stel­ling over De Wilpsche Dijk: ‘Op de stoomhout­za­ge­rij is het nooit afgezaagd’

In de jaren 80 leek het complex ten dode opgeschreven toen werd besloten om de productiewerkzaamheden stil te leggen. Nu, ruim 35 jaar later, is het in oude ere hersteld: de Wilpse stoomhoutzagerij. Het bijzondere verhaal van deze zagerij wordt in april verteld in theatervorm. ,,De zagerij is als een feniks uit zijn as herrezen’’, zegt Henk Nutbey, vrijwilliger bij stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk.