Trainer Wilfried Groothuis neemt bij Alterno afscheid met een prijs: ‘We zijn dit jaar ontzettend gegroeid’

met video Wie ontsnapt uit het 'radioactie­ve’ lab van deze scouting­groep uit Apeldoorn?

De meeste mensen struinen op Koningsdag langs kleedjesmarkten of gaan op het terras zitten. De leden van scoutinggroep Marca Appoldro in Apeldoorn doen iets totaal anders. Ze zijn weken bezig geweest om een escape room te maken. Deelnemers krijgen twintig minuten de tijd om te ontsnappen uit een ‘radioactief’ lab. En dat is knap lastig.