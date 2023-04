Tranen bij Máxima tijdens afscheid in Rotterdam • Gezellige drukte in Oost-Nederland

Met videoKoning Willem-Alexander vierde zijn 56ste verjaardag in Rotterdam en nam daar met koningin Máxima geëmotioneerd afscheid na hun bezoek. Ook in onze regio werd zijn verjaardagsfeestje flink gevierd. Lees in dit liveblog terug hoe Koningsgdag 2023 verliep.