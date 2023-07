Twee miljoen euro voor meer sport in Apeldoorn, kritiek op uitvoering: ‘Gaat te traag’

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij De Nettenfa­briek: dit is er te doen (en er is nog plek)!

De Nettenfabriek in Apeldoorn is tegenwoordig een creatieve broedplaats; allerlei verschillende (Apeldoornse) bedrijven hebben hier aan de Spoorstraat hun plek gevonden. En er is nog plek voor ondernemers. Dit kun je er momenteel allemaal doen: