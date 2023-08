Vaccinatiecampagne tegen corona op komst, waarom is dit niet tegelijk met de griepprik?

Uit in de regio Het is Koekkoek wat de klok slaat: tentoon­stel­ling kunste­naars­fa­mi­lie op vier locaties

Het moet ’s lands meest productieve kunstenaarsfamilies zijn geweest, de familie Koekkoek. Zestien schilders telde die maar liefst, verdeeld over vier generaties. Uit dit nest zijn nu meer dan 100 werken te zien in drie musea en een galerie in deze regio. Het is zomer, we hebben tijd: dus eerst op naar Ede, naar de tentoonstelling ’t is Koekkoek wat de klok slaat.