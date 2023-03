Vechten voor klimaat via mindfulness in Apeldoorn: ‘Niet denken in wij-zij, maar bij jezelf blijven’

Ziekenhui­zen overspoeld met telefoon­tjes: ‘Niet meer bellen over cao-ac­ties’

Ziekenhuizen in de regio roepen patiënten op om niet meer te bellen over het al of niet doorgaan van hun afspraak tijdens de cao-actie op 16 maart. Pas na komende woensdag wordt duidelijk wat de acties van ziekenhuismedewerkers voor gevolgen hebben voor behandelingen en afspraken op die dag.