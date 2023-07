Veluwse tuineigenaren openen dit weekend de poort tijdens tweede open tuinweekend van dit jaar

Politie-in­val bij café in Apeldoorn maakt eigenares­se emotioneel: ‘Dit moet afgunst zijn van iemand’

Zelfs een grootschalige politie-inval kon een feestje bij haar Grolschbar in Apeldoorn gisteren niet verpesten. Toch laat de vruchteloze actie van de politie en de gemeente eigenaresse Jacqueline Nieuwenhuis niet onberoerd. ,,Ik dacht: what the fuck is dit?”