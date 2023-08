Verkeersregelaar Kanjerdag gewond bij val met motor in Klarenbeek

Eindelijk rust voor deze Apeldoorn­se flatbewo­ners na ‘ondraag­lij­ke overlast’? ‘Het beheerst je leven’

Geschreeuw, geruzie, harde muziek en gestamp. Bewoners van een flat aan de Muldersdreef in Apeldoorn lopen al maanden op hun tandvlees. Aan de slapeloze nachten kwam vorige week een einde, nadat twee overlastveroorzakers vorige week hun appartement zijn uitgezet. ,,We hebben eindelijk rust!’’ Maar het is de vraag of daarmee alle problemen zijn verholpen.