Verpleeghuis in Apeldoorn heeft bushokje voor dementeren: ‘Weet u ook de bus naar Hoenderloo?’

Met video Noa (13) en veel andere hondenuit­la­ters durven niet meer langs het bruggetje door agressieve kraaien

Ze heeft een flink gat in haar hoofd nadat ze werd aangevallen door twee kraaien. Maar Marion was niet de enige die de afgelopen week te maken kreeg met agressieve vogels in de Apeldoornse wijk Woudhuis. De 13-jarige Noa Huiskes durfde niet meer in de buurt te komen en meerdere mensen moesten de zwarte ‘monsters’ van zich afslaan.