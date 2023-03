Vleesvervangers tussen ‘normaal’ vlees bij Jumbo in Twello: ‘Een onsmakelijk gebeuren’

Haar opa en oma werden na de oorlog aangewezen als verraders, Jolande ontrafelt mysterie: ‘Verhaal leeft nog steeds’

Een stukje Ugchelense oorlogsgeschiedenis bleef zeventig jaar in nevelen gehuld. Waarom werd een echtpaar aangewezen als verraders, terwijl zij onderduikers hadden opgevangen? In het boek Een splinter in de ziel ontrafelt schrijver Jolande van Gorssel het mysterie. ,,Het verhaal leeft nog steeds in het dorp.’’