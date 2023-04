Voorwaarts Twello verplettert concurrent TOP: nacompetitie binnen handbereik

Youssef El Badey moet AGOVV Futsal voor degradatie behoeden

Een trainerswisseling moet ervoor zorgen dat AGOVV Futsal in de degradatiepoule van de eredivisie alsnog het vege lijf redt. Youssef El Badey neemt het roer over van Muammer Ertan. Onder zijn leiding gaan de Apeldoornse zaalvoetballers in de resterende vier duels proberen alsnog de veilige haven te bereiken.