Vrolijke Frans (81) werkt al 23 seizoenen bij Julianatoren in Apeldoorn: ‘Ik ben hier nooit chagrijnig’

MET VIDEO Politie arresteert naakte man in Apeldoorn, hij overlijdt op het bureau: ‘Ik vroeg: zal ik je een jas geven?’

Een verwarde man die vanmiddag in Apeldoorn naakt over straat liep, is na zijn aanhouding op het politiebureau overleden. De rijksrecherche doet onderzoek hoe dat kon gebeuren. Meerdere buurtbewoners hebben de arrestatie gezien: ,,Ze probeerden hem te helpen.’’