Vrouw en baby raken gewond bij botsing in spoortunnel in Apeldoorn

Provincie trekt waarschu­wing voor zwemmers­jeuk bij Bussloo Kinder­strand in

De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor zwemmersjeuk bij Bussloo Kinderstrand in Wilp ingetrokken. Er zijn in de afgelopen periode nagenoeg geen gezondheidsklachten gemeld bij de GGD, de beheerder van de recreatieplas of het provincieloket.