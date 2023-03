Vrouwen stelen handtas van Mahin (54) uit kringloop: ‘Dat is me zo dierbaar en nu ben ik het kwijt’

Actielei­der Gelre ziekenhui­zen spreekt van mooi cao-resultaat: ‘Stakings­be­reid­heid speelde rol’

Ze haalt opgelucht adem. De staking in maart en de dreiging van een volgende actie in de ziekenhuizen in april zijn niet voor niets geweest. Het akkoord over een nieuwe cao voor zorgprofessionals in de ziekenhuizen, stemt actieleider Annelie Buter van Gelre ziekenhuizen tot tevredenheid. ,,We hebben een mooie resultaat geboekt.”