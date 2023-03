Waarom lagen er vier wapens in de auto van klemgereden twintigers uit Kampen? ‘Uit de hand gelopen hobby’

Wat deden vier vuurwapens, waarvan er één geladen was, in de BMW die eind vorig jaar in Beekbergen klemgereden werd door de politie? Volgens verdachte J.W. uit Kampen is daar een logische verklaring voor. Toch zitten hij en medeverdachte S.H. nu al ruim drie maanden in de gevangenis. ,,Het is echt een hel voor hem.’’