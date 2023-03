Waarschuwing voor gladheid in de regio door (natte) sneeuw: ‘Op hogere delen een beetje wit’

Het KNMI heeft code geel afgeven voor acht provincies, waaronder Flevoland, Gelderland en Overijssel. In de loop van de avond en komende nacht kan het in het midden en zuiden van Nederland plaatselijk glad worden door (natte) sneeuw, waarschuwt het meteorologisch instituut. ,,De ochtendspits kan hier donderdag best wat hinder van ondervinden’’, verwacht meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.

De waarschuwing geldt voor onder meer de drie oostelijke provincies vanaf 23.00 uur woensdagavond en is van toepassing tot en met donderdagmorgen 07.00 uur. In de tussentijd kan er in een strook over het midden van het land zo’n 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de gladheid door de winterse neerslag. Ook kan het lokaal (opnieuw) mistig worden.

Meer op de Veluwe

,,Vanuit het zuidwesten komt er een storing aan. Eerst is dat regen en wat natte sneeuw, maar later vanavond en in de nacht is er ook kans op vaste sneeuw. Het kan op sommige plekken een beetje wit worden. Met name op hogere delen als de Veluwe. Daar kan zo’n drie centimeter vallen. En hoe zuidelijker, hoe groter de kans. Dat is bij temperaturen rond het vriespunt’’, meldt Klaassen. ,,De ochtendspits kan hier donderdag best nog wat hinder van ondervinden.’’

Ook woensdagmorgen al werd er gewaarschuwd door het KNMI. Er was een code oranje voor Limburg en Brabant en code geel in de rest van het land afgegeven. Het was door de sneeuwval tijdens de ochtendspits ook druk op de weg, met op het toppunt 292 kilometer file. Zo was er vanmorgen veel vertraging op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem.

Vrijdag weer sneeuwkansen

Donderdagmorgen trekt de neerslag weg en loopt de temperatuur op, met als gevolg dat de sneeuw snel zal verdwijnen. ,,Later op de dag kan er weer wat neerslag vallen’’, aldus Klaassen. De kans op sneeuw is dan echter klein. Vrijdag word het herfstachtiger en zijn er later wel weer meer sneeuwkansen voor de regio.

