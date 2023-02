Wat is er aan de hand met de klok van de Grote Kerk in Apeldoorn? ‘Er zal wel iets niet goed zijn’

Kap woning Wenum Wiesel vat vlam: brandweer rukt uit met speciaal ‘rietteam’

In een woning aan de Zwolseweg in Wenum Wiesel is brand uitgebroken. Brandweerlieden proberen het vuur - dat rondwaart in de rieten kap - uit alle macht te bestrijden. Een speciale rietploeg uit Kootwijkerbroek is opgeroepen om te assisteren.