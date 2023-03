Waylon op Bevrijdingsfestival in ‘eigen’ Apeldoorn

Inge treft haar auto zonder wielen aan in garage: ‘Ik dacht even dat ik nog sliep’

Ze dacht even dat ze nog sliep, toen Inge Herweijer vrijdagochtend rond zeven uur in de overdekte garage aan de Eglantierlaan in Apeldoorn bij haar auto stond. Zijn de autobanden inclusief velgen écht gestolen? Al snel drong de realiteit tot haar door. ,,Ik moet er nog van bijkomen.”