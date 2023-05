Wéér besluit een koe van boer Richard een duik te nemen bij Bussloo: ‘Normaal doen ze dat nooit’

Programma Apeldoorn/Veluwe Eerste kans voor Dynamo op titel, Alterno aast op een prijs en CSV Apeldoorn strijdt voor plek in bekerfina­le

Het is meivakantie en dus is er dit weekend een redelijk beperkt sportprogramma. In de divisies ligt het amateurvoetbal stil en hetzelfde geldt voor de kleinere afdelingen met maximaal 12 clubs. Toch zitten er best wat mooie krenten in het kleine schaaltje pap.