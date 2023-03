Wildgroei aan kraampjes bij Apeldoornse winkelcentra moet stoppen, vinden ondernemers: ‘Oneerlijk’

‘Vreetplein’ in Apeldoorn is een drama, zeggen betrokke­nen: ‘Teloorgang dreigt’

Dreigt een teloorgang? Of zijn het krokodillentranen? Ondernemers en winkelend publiek vrezen voor het voortbestaan van Hart van Zuid in Apeldoorn. In de volksmond ook wel het ‘vreetplein’ genoemd vanwege de acht eettentjes in het winkelcentrum. ,,Een ingreep is nodig.”