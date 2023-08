Wim (92) uit Apeldoorn krijgt de schrik van zijn leven als hij bij zijn auto komt: ‘Waarom hangen hier geen camera’s?’

MET VIDEO Verkeersre­ge­laar Kanjerdag gewond bij val met motor na uitwijkma­noeu­vre in Klarenbeek

Een verkeersregelaar is vanmiddag gewond geraakt nadat hij met zijn motor moest uitwijken voor een auto. De motorfiets van zo'n 300 kilo kwam na de val op hem terecht. Met zwaar gekneusde ribben en scheurtjes in zijn linkerknie is de man naar het ziekenhuis gebracht.