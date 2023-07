Winkelnieuws: Apeldoornse kledingketen Score houdt straks leegverkoop

Met een WK op zak en de hele wereldtop aan de start blaakt het Paarden­spek­ta­kel in Beekbergen van vertrouwen

De hoeveelste editie van het Paardenspektakel het is dit weekend? Organisator Mieke van Tergouw weet het niet eens precies. ,,Poeh... veertig of zo?” Het harde werken in de achterliggende decennia van eerst haar vader Bertus en nu zijzelf werpt wel vruchten af: het deelnemersveld is sterker dan ooit en als kers op de taart mag Beekbergen in 2025 het WK tweespannen organiseren.