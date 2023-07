Woonwinkel aan Koninginnelaan gaat twee keer zo groot: 'Heb meer ruimte nodig'

Waarom duiken gemeenten massaal achterka­mer­tjes in? D66 en GroenLinks willen uitleg van minister

D66 en GroenLinks willen dat minister Hanke Bruins Slot opheldering geeft over het feit dat Nederlandse gemeenten massaal de achterkamertjes in duiken en achter gesloten deuren vergaderen. Wetenschappers stelden in de Stentor dat dit indruist tegen de geest en letter van de wet. Beide partijen willen dat de minister nagaat wat hierachter schuilt.