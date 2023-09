Ze droomt over de toekomst: haar kont tegen de krib, Mona’s hakken in het zand

met poll Cateraar van Gelre ziekenhuis maakt serieus werk van gezondere voeding: ‘Hoe meer wij betuttelen, hoe slechter het werkt’

Ze maakte de tongen los met haar verontwaardiging over een bord in Gelre ziekenhuis in Apeldoorn, waarop een ongezonde snackschotel werd aangeboden. Voor de Apeldoornse voedings- en vitaliteitscoach Ellen Luttikhuis onbestaanbaar. De cateraar van het ziekenhuis trok zich haar verontwaardiging aan en beloofde beterschap. Is die belofte nagekomen?