Zoveel elektrische voertuigen zijn er in de gemeente Apeldoorn

Yellow Pearl verdween in stilte, nu vindt Emiel het weer geweldig om in zijn Apeldoorn te spelen

Tja. Wat moet je met die weersverwachting? De paar honderd bezoekers die al vroeg in de middag naar het Bevrijdingsfestival Apeldoorn kwamen wisten het ook niet. Korte broek, dikke jas, zonnebril, trui om de heupen. Het kwam allemaal voorbij. Tot een fikse bui tegen twee uur duidelijk maakte dat er maar één goede keuze was. De regenjas, of anders een poncho.