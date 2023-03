Zwaar ongeluk op A50 met bestelbus: forse verkeershinder bij Apeldoorn

MET POLL Paarden­poep wekt irritatie in Apeldoorn, boete ligt op de loer: ‘Hoe haalbaar is dit?’

Loop je in of rond Apeldoorn, stap je in de paardenpoep. De gemeente ziet een toenemende overlast van de vijgen en dreigt met een boete als paardenpoep niet wordt opgeruimd. Daaraan zitten echter haken en ogen. „Hoe haalbaar is dit?”