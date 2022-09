LIVE Appelpop | Dak gaat eraf bij Diggy Dex, Arriva-reizigers moeten ‘heel nodig plassen’

Tiel maakt zich na twee Appelpoploze jaren op voor de 29ste editie. Het grootste gratis meerdaagse festival van Nederland strijkt in het weekend van 9 en 10 september neer op de Waalkade. Krijgen we vanavond duizenden meezingende bezoekers bij Guus Meeuwis of gooien de weersvoorspellingen en de NS-staking roet in het eten? Mis niets in ons liveblog.