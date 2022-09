LIVE Appelpop | Davina Michelle sluit de festivaldag af, Tenten puilen uit bij Merol en Singlefeestje

Na twee coronajaren zonder, is Appelpop eindelijk weer losgebarsten in Tiel. Het grootste gratis meerdaagse festival is in volle gang op de Tielse Waalkade. De regen en NS-staking deren de bezoekers niet: het publiek gaat uit zijn dak en bij Guus Meeuwis kan er niemand meer bij in de tent. Mis niets in ons liveblog.