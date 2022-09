LIVE Appelpop | De hekken zijn open, tientallen fans zetten het op een rennen voor Antoon

Tenten op Appelpop puilen uit, sfeer blijft ontspannen en de zijfeest­jes zijn ook lekker druk

TIEL - Grolsch is al twee keer uitgerukt om de biervoorraad op Appelpop in Tiel aan te vullen. De muntvoorraad was er aan het eind van de middag al doorheen. De organisatie moest de reservevoorraad aanspreken. Het is druk op Appelpop. De tenten puilen uit.

14 september