LIVE Appelpop | Suzan en Freek zijn immens populair, laat je witte schoenen thuis

Eindelijk weer Appelpop en Guus Meeuwis, Meau en Son Mieux maken hun opwachting

De laatste keer was in 2019, maar Tiel maakt zich na twee Appelpoploze jaren nu op voor de 29ste editie van het muziekfestijn. Het grootste gratis meerdaagse festival van Nederland strijkt in het weekend van 9 en 10 september neer op de Waalkade in Tiel: met onder meer Meau en Guus Meeuwis op de planken.

18 maart