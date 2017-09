'Minder arrestaties op Appelpop dan reguliere stapavond in Tiel'

TIEL - Met vijf aanhoudingen in het hele weekeinde is Appelpop in Tiel volgens de politie uiterst gemoedelijk en rustig verlopen. Dat zegt Bert Stronks, operationeel commandant tijdens het tweedaagse gratis festival. ,,Op een reguliere zaterdagavond hebben we vaak meer aanhoudingen.’’

Zaterdag werden rond Appelpop drie mensen aangehouden. Na afloop van het festival werd een iemand aangehouden na een vechtpartij op straat.

Dronken

Later in de nacht van zaterdag op zondag werd op het Plein in de binnenstad een man aangehouden die volgens de politie erg lastig en heel dronken was. De man wordt daarnaast verdacht van het stelen van een mobiele telefoon.

Daarnaast werd zaterdag op het festivalterrein nog iemand opgepakt voor vernieling en belediging van de politie. De politie heeft met name in de nacht na Appelpop nog een aantal keer ingegrepen bij beginnende vechtpartijtjes, maar daarbij is niemand aangehouden.

Zakkenroller

Op vrijdagavond werden twee mensen aangehouden. Eén man werd opgepakt voor zakkenrollerij. Met dank van de Find My iPhone-functie werd hij getraceerd. Hij had negen telefoons bij zich. Inmiddels is hij met een dagvaarding op zak naar huis gestuurd en moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. De politie probeert de telefoons terug te geven aan de eigenaars. Bij een aantal telefoons is dat al gelukt.

Diezelfde vrijdag werd nog een persoon aangehouden voor belediging van agenten.

Boef