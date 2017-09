Schrik over drankmisbruik Appelpop: 'Opvallend meer tieners met alcoholvergiftiging'

'Minder arrestaties op Appelpop dan reguliere stapavond in Tiel'

10 september TIEL - Met vijf aanhoudingen in het hele weekeinde is Appelpop in Tiel volgens de politie uiterst gemoedelijk en rustig verlopen. Dat zegt Bert Stronks, operationeel commandant tijdens het tweedaagse gratis festival. ,,Op een reguliere zaterdagavond hebben we vaak meer aanhoudingen.’’