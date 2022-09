TERUGLEZEN | Appelpop 2022 zit erop: Goldband kan met een gerust hart op vakantie, de show van De Jeugd had àlles

Na twee coronajaren was Appelpop eindelijk weer terug in Tiel. En hóe! Vrijdag waren het Joost en Diggy Dex die de hele tent op stelten zetten. Zaterdag volgden de hoogtepunten zich in rap tempo op. Van Suzan en Freek tot Anne uit het publiek die de show steelde en van Goldband tot De Jeugd van Tegenwoordig die ‘even’ in kwamen vallen. Lees alles over het festival terug in ons liveblog.