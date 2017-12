100 kilo vuurwerk en vuurwerkbom in woning, Arnhemmer (26) opgepakt

De grote hoeveelheid (illegaal) vuurwerk werd aan het einde van de middag al ontdekt door de politie na een tip. Omdat er in de avond ook nog een geïmproviseerde vuurwerkbom werd gevonden in de woning, werd de omgeving pas later afgezet en rukten meerdere hulpdiensten uit.



Mensen die in restaurant Sugar Hill onder de woning aan het eten waren, werden naar buiten gestuurd. Het restaurant ging rond 22.30 uur weer open. De eigenaar van Sugar Hill wilde niet inhoudelijk op het voorval ingaan. ,,Ik verwijs u door naar de politie. Het is al vervelend genoeg dat er bij de buren iets is gebeurd’’, reageert hij.



Volgens de politie zijn er geen huizen ontruimd.