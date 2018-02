120 klachten over laagvliegende legerheli's is 'niet uitzonderlijk veel'

Betalen met iPhone nu mogelijk in twee Arnhemse zaken

16:41 ARNHEM - Betalen in winkels met de iPhone is sinds deze week mogelijk op twee adressen in de Gelderse hoofdstad: bij kapsalon Jenny Lub aan de Vondellaan in de wijk De Paasberg en in de winkel van Bonnier House of BagZ aan de Rijnstraat in het centrum.