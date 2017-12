13-jarige stak moeder neer na arrestatie vader

Gewonden bij aanvaring cruiseschip op weg naar Arnhem

5:37 Zeker 25 passagiers van een cruiseschip zijn tweede kerstdag gewond geraakt toen het schip tegen een pijler van een autobrug aanvoer. Het ongeluk gebeurde in de avond op de Rijn in de buurt van Duisburg. Het schip was op weg naar Nederland en een deel van de passagiers is Nederlands.