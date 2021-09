130 vluchtelingen krijgen tijdelijk opvang in pand in Velp

VELP - In het pand aan de Arnhemsestraatweg 348 in Velp komen vluchtelingen. Nu zitten daar nog arbeidsmigranten. Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden hebben toestemming gegeven voor de huisvesting. In totaal gaat het om circa 130 mensen. De gemeente heeft de omwonenden dinsdagavond tijdens een besloten bijeenkomst geïnformeerd.

De mensen die in de eerste helft van volgend jaar in het gebouw komen, zijn al langer in Nederland. Het gaat dus niet om Afghanen die recent zijn aangekomen. De toekomstige bewoners hebben al een verblijfsstatus of staan op het punt die te krijgen. Maar vanwege de woningnood heeft niemand nog een huis.

In gesprek over werk of opleiding

Wel is het de bedoeling dat iedereen te zijner tijd in de regio Arnhem wordt gehuisvest, vertelt de Rhedense burgemeester Carol van Eert. ,,Daarom kunnen we nu al met hen in gesprek over werk of opleiding. Dat is prettig.”

De opvang van asielzoekers in het blokkendoosachtige gebouw aan de Arnhemsestraatweg is volgens het bestemmingsplan toegestaan. In 2016 is het pand geschikt gemaakt voor de opvang van circa tweehonderd asielzoekers. Maar de klus was nog niet geklaard of de behoefte aan de huisvesting van vluchtelingen bleek een stuk kleiner geworden. Toen zijn er arbeidsmigranten in gehuisvest. Dat was in 2018.

Nu is er weer meer vraag

Inmiddels is er weer meer vraag naar opvanglocaties voor vluchtelingen. De eigenaar van het pand wil hier dan ook toe overgaan voor de periode van drie jaar. Op termijn heeft de eigenaar plannen om appartementen te realiseren op deze plek. Daar wil hij ook de ernaast gelegen studentenflat Monte Verde bij betrekken. Die is ook van hem. Op het achterliggend terrein aan de Berg en Heideweg komen bovendien twaalf grondgebonden woningen.

Het initiatief van de eigenaar om hier vluchtelingen op te vangen, sluit aan bij de wens van de gemeente om Velp minder te belasten met de huisvesting van arbeidsmigranten. Het gemeentebestuur wil hen beter spreiden over de gemeente, wat niet wil zeggen dat de huidige bewoners van het pand aan de Arnhemsestraatweg in een van de andere dorpen van de gemeente Rheden een onderkomen krijgen. Daarnaast wil de gemeente haar maatschappelijke rol pakken door vluchtelingen op te vangen nu er weer extra vraag is.

‘Geen negatief onthaal omwonenden’

Burgemeester Van Eert zegt dat het besluit van het college om mee te gaan met de huisvesting van asielzoekers dinsdagavond over het algemeen geen negatief onthaal heeft gekregen bij de omwonenden. ,,Uiteraard bestaat wel de wens dat we goede afspraken maken over het beheer. Dat doen we dan ook.”