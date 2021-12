150 deelnemers bij lichtjesoptocht in Arnhem tegen het coronabeleid

Centrumbe­wo­ners Arnhem slaan alarm over aftakeling: racende auto’s, verkeerd geparkeer­de fietsen, te veel koffieten­tjes

ARNHEM Bewoners van het centrum van Arnhem slaan alarm over de afname van de leefbaarheid van hun buurt. Bewonersorganisatie Arnhems Hart pleit in een manifest voor extra maatregelen bij de politieke partijen die zich thans voorbereiden op de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart. We zetten de voornaamste zorgen op een rij.

28 december