150 kilo illegaal zwaar vuurwerk op Posbank tot ontploffing gebracht

Arnhemse Syriëganger die bij terreurgroep wilde, moet acht maanden de cel in

15:16 ARNHEM - De Arnhemse Syriëganger Mohamed El A. (30) moet acht maanden de cel in. Dat oordeelde het gerechtshof in Arnhem dinsdag. Volgens het Hof staat vast dat El A. voorbereidingen had getroffen om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie.