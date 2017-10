24-jarige uit Elst in nek gestoken met glas tijdens stappen in Arnhem

Eendracht na winst op EDS als mede-koploper de Korenmarkt op

21 oktober ELLECOM – Eendracht Arnhem (4F) won zaterdagavond de vooruitgespeelde competitiewedstrijd tegen SC EDS met 1-0. Sander Kok was na twintig minuten spelen de maker van de enige treffer in Ellecom. ,,Het was niet best vanavond, maar we zijn blij met de drie punten", zei Marcel Gerris, trainer van Eendracht.