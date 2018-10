25 radicale moslims in Arnhem: waarom ze niet zomaar kunnen worden opgesloten

1. Kunnen mensen radicale moslims preventief worden vastgezet?

,,Tot nu toe gelukkig niet”, zegt Sven Brinkhoff, universitair hoofddocent straf(proces)recht aan de Open Universiteit. De wet vereist een aanwijzing dat iemand iets met dat gedachtegoed wil doen. ,,Bij terreur ligt de lat laag. Een gerucht kan in theorie al voldoende zijn om iemand te observeren, zijn telefoon af te luisteren of te arresteren. Meestal komt de politie bij dit soort zaken in actie naar aanleiding van informatie van inlichtingendienst AIVD” Ook een oproep tot jihad op Facebook, in een e-mail of sms kan reden zijn om te worden opgepakt. Dat is in de praktijk ook al gebeurd.

2. Is zoeken naar informatie over jihad strafbaar?

Er kunnen allerlei redenen zijn om naar informatie te zoeken. Een journalist of een wetenschapper hebben een andere motivatie om zich te verdiepen in dit thema dan iemand die zich wil aansluiten bij de heilige strijd. ,,De reden van zoeken kan een factor zijn die meespeelt om iemand op te pakken. Per zaak moet door politie en Openbaar Ministerie (OM) worden bekeken of er voldoende belastende informatie is om tot actie over te gaan. Het is maatwerk.”

3. Wat gebeurt er als iemand om zo’n reden wordt opgepakt?

Er volgt onderzoek door politie en het OM waaruit moet blijken of iemand inderdaad iets strafbaars heeft gedaan. Als dat volgens het OM zo is, volgt er een strafproces en oordeelt de rechter of iemand inderdaad strafbaar is en welke straf past als iemand schuldig wordt bevonden. Voor het uitreizen naar Syrië, bijvoorbeeld, zijn in het verleden zowel voorwaardelijke straffen als celstraffen opgelegd.